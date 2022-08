CASARGO: QUESTA SERA VANNO IN SCENA “LE MONDINE”

Data pubblicazione 12 Agosto 2022

CASARGO – Prosegue l’estate casarghese con un nuovo appuntamento da non perdere: venerdì sera dalla bassa torneranno “Le Mondine“. Dopo il tutto esaurito della scorsa stagione, il popolare trio canoro tutto al femminile si ripresenta in Alta Valsassina, primo concerto del gruppo in Lombardia nell’estate 2022, per portare il proprio repertorio, interpretato con brio e simpatia, delle canzoni della tradizione contadina ed italiana.

Il trio delle Mondine, formato da Letizia Borgaro, Barbara Leva e Giulia Zingales, è nato nel 2010 e sino ad oggi ha tenuto oltre 600 concerti interpretando le migliori canzoni popolari italiane. Canzoni nate nelle risaie della pianura padana con l’acqua sino alle ginocchia per portare a casa qualche soldo ed aiutare così la famiglia; racconti, canzoni e storie di immani fatiche che hanno permesso a tante donne di quell’ Italia rurale di emanciparsi e costruirsi un futuro.

Un momento di festa, che vuole essere anche occasione di mantenere sempre in vita il vastissimo patrimonio di musica popolare dell’Italia di qualche decennio fa, e che attende quindi tutti gli appassionati del bel canto e delle serate danzanti.

L’appuntamento è alle 21 nella zona eventi, prima dell’esibizione canora e musicale, per chi lo desidera, possibilità di cenare dalle 19 a base di piatti tipici preparati dalla Pro Loco di Casargo.