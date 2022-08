“SOGNI DI SANGUE”, IL FILM POLIZIESCO DEI BIMBI DELLA 5ªDI CASARGO

Data pubblicazione 12 Agosto 2022

CASARGO – Successo di pubblico per la prima visione del cortometraggio realizzato dai bambini della 5ª classe della Primaria di Casargo. Il titolo Sogni di Sangue poteva un po’ inquietare, ma un omicidio con lo sguardo di un fanciullo di 10 anni può fare ridere soprattutto perché il finale è diverso da quello proposto all’inizio.

“Prima del film in programmazione, questa sera ci sarà una sorpresa – così ha presentato la serata Sabrina Chieregato l’insegnante che, con il supporto delle colleghe, ha realizzato il film con i suoi alunni – Avete voglia di sentire qualche brivido di paura? Questo film fa per voi… Volete ridere di gusto? Questo è il film per voi. Ma cosa vedrete questa sera? 17 giovani attori della classe quinta della scuola di Casargo, protagonisti di un cortometraggio giallo-poliziesco”.

L’idea è nata sui banchi di scuola durante le lezioni d’italiano. I ragazzini hanno ideato la trama, contribuito alla scenografia, ricercato i costumi e interpretato i personaggi. Soprattutto si sono divertiti molto durante le riprese e sarà sicuramente un’esperienza da ripetere.

“Un ringraziamento speciale va a Luigi Nicora che ha messo a disposizione della scuola sia la location in cui si svolge la trama, l’Albergo Alpino, sia le sue capacità tecniche di cameraman e di montaggio del film. Ringraziamo anche Luca Triacchini per aver permesso le riprese nel suo laboratorio”. Conclude l’insegnate Chieregato.

L’opera va guardata con gli occhi di un bambino senza allarmarsi per il titolo, scoprendo solo alla fine di che cosa si tratta.