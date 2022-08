BALLABIO RISCOPRE IL SENSO RELIGIOSO DEL PATRONO SAN LORENZO

Data pubblicazione 13 Agosto 2022

BALLABIO – Ritorna, dopo due anni di riduzione, la festa per il patrono San Lorenzo, diventato grazie al parroco don Benvenuto Riva compatrono con la Beata Vergine Assunta di Ballabio. Niente eccessi da sagra popolare nei festeggiamenti, come spiega lo stesso parroco: “La nostra intenzione non è quello di organizzare una sagra popolare. Possiamo tranquillamente partecipare a quelle che sono già organizzate. Ma ai valori spirituali non vogliamo rinunciare. Il primo valore che vogliamo testimoniare, coltivandolo nella nostra coscienza, è quello di ricordare che siamo in cammino verso l’eternità, la nostra vita è paragonabile a un pellegrinaggio e in questo cammino spesso difficile abbiamo alcune persone che ci proteggono e ci aiutano: la Beata Vergine Maria Assunta in cielo e il martire san Lorenzo. Invochiamoli e confidiamo nella loro intercessione”.