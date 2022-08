EVENTI: NEL FERRAGOSTO DI BARZIO IL CONCERTO DELLA BANDA

Data pubblicazione 17 Agosto 2022

BARZIO – Tradizionale concerto di Ferragosto per il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio nella vigilia dell’Assunta. La banda si è esibita in serata in piazza Garibaldi, primo concerto dal vivo dopo i due difficili anni della pandemia.

Il concerto di Ferragosto ha segnato anche un momento importante nell’ambito dei festeggiamenti per il 135° anniversario di fondazione del Corpo musicale, attivo a Barzio sin dal 1887.

Sono infatti stati premiati con un piccolo quadro i presidenti della banda – Mario Buzzoni, presidente dal 1952 al 1981, Giovanni Gerosa (1981-2008), Attilio Canali (2008-2016), Agostino Selva (2016) e Mario Tagliaferri (dal 2017) -, una raffigurazione del corpo musicale sulla scalinata della chiesa parrocchiale, dipinta dal pittore Gianfranco Combi.