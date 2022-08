GIUMELLO, “RACCOLGONO LE FECI DEI CANI E POI LASCIANO I SACCHETTI IN GIRO”

Data pubblicazione 19 Agosto 2022

CASARGO – Ci scrive dall’Alta Valsassina Martino, nostro lettore attualmente in vacanza nella zona del Monte Muggio, segnalando una situazione incresciosa che – grazie alle immagini mandate alla redazione di VN – risulta fatto concreto e non semplice congettura.

“Qui a Giumello raccolgono le feci del cane, ma poi lasciano il sacchetto sui muri di contenimento o peggio ancora in giro nei prati. Piuttosto, lascia tutto là invece mollare sacchetti di plastica in mezzo al verde. Come si dice da queste parti, A i’è na massa de rimbambii, ghe negott de fa…“.

RedAlV