COME STA CAMBIANDO LO SVILUPPO DI BITCOIN

Data pubblicazione 20 Agosto 2022

Bitcoin ha costantemente fatto notizia come un sistema di pagamento affidabile e una risorsa di investimento altamente redditizia, con un seguito globale. Ha facilitato con questa piattaforma https://bitcoin-code.it/ transazioni transfrontaliere senza interruzioni, sicure e relativamente più economiche. Inoltre, Bitcoin è ora considerata anche una classe di attività indipendente, scambiata sui principali mercati finanziari di tutto il mondo.

Bitcoin serve principalmente come mezzo di pagamento e riserva di valore. Tuttavia, sta anche guidando innovazioni significative in più settori, grazie alla sua tecnologia blockchain. Sebbene la rete Bitcoin non abbia ancora riscontrato problemi operativi critici, l’aumento dell’adozione di massa ha aumentato la necessità di ulteriore sviluppo.

Una costante evoluzione

Bitcoin attira quotidianamente molte organizzazioni, aziende e individui. Alcuni lo usano per scambiare criptovalute con profitto. I commercianti lo hanno anche adottato nei loro sistemi di pagamento, consentendo ai clienti di pagare beni e servizi con Bitcoin.

Gli investitori istituzionali stanno anche accumulando ampie partecipazioni in Bitcoin per proteggere la loro ricchezza dall’inflazione. Le diverse applicazioni Bitcoin e il numero crescente di utenti in tutto il mondo rendono imperativo sviluppare costantemente la rete.

Il protocollo Bitcoin ha subito alcuni cambiamenti nell’ultimo decennio. Ad esempio, Satoshi Nakamoto ha corretto alcuni bug di cui gli utenti si lamentavano durante i primi giorni. Nel 2017, la rete ha anche introdotto varie opzioni di scala che la maggior parte degli utenti aveva suggerito nel corso degli anni. Queste azioni hanno spinto a modificare il codice Bitcoin per aumentare la capacità di blocco e le opinioni di dissenso di formare una blockchain Bitcoin alternativa, nota come Bitcoin Cash.

Gli sviluppatori di Bitcoin stanno anche lavorando costantemente su miglioramenti di funzionalità come l’abilitazione di catene laterali o il miglioramento dello scambio di informazioni. La rete sta inoltre riscontrando piccoli bug e problemi di compatibilità che richiedono un’attenzione costante.

SegWit

Il potenziamento del 2017, SegWit (Segregated Witness), ha modificato la capacità di blocco di Bitcoin, aumentando il numero di transazioni che potrebbero rientrare in un blocco estraendo i dati sulle firme dalle transazioni Bitcoin.

Taproot

Il Taproot è uno dei miglioramenti più significativi al protocollo Bitcoin dal cambiamento della capacità del blocco nel 2017. L’aggiornamento comprende tre diverse proposte. Tuttavia, ha introdotto principalmente un nuovo schema di firma noto come Schnorr per aiutare le transazioni Bitcoin a diventare più efficienti e private. Gli utenti di Bitcoin possono anche sfruttare lo schema di firma per eseguire contratti intelligenti complessi.

L’aggiornamento Taproot è entrato in vigore nel settembre 2021, stimolando un rally del prezzo di Bitcoin a un massimo storico di $69.000. Tuttavia, il suo impatto più significativo è stato consentire alla rete Bitcoin di elaborare più contratti intelligenti, aumentando il suo vantaggio competitivo. Aumenta anche la privacy oscurando le transazioni eseguite sulla rete crittografica. Inoltre, la capacità di blocco ottimizzata influisce anche sulle commissioni di transazione più basse.

L’aggiornamento Taproot indica le applicazioni del mondo reale in costante evoluzione di Bitcoin. Ciò aumenta significativamente la proposta di valore di Bitcoin, guidando la sua adozione di massa in tutto il mondo.

Guardando al futuro

Sebbene la maggior parte delle persone percepisca Bitcoin come questa macchina perpetua che continua a funzionare, dovremmo anche pensare al lavoro necessario per mantenerlo. I recenti cambiamenti hanno influito sulla flessibilità delle transazioni e sui costi più bassi che probabilmente promuoverebbe l’ulteriore sviluppo di De-Fi (finanza decentralizzata) e Bitcoin NFT. Potrebbe anche gettare le basi per nuovi progressi tecnologici nella rete Bitcoin.

Lo sviluppo continuo è essenziale per mantenere il protocollo Bitcoin resiliente, rendendolo più efficiente nel tempo. Mentre qualsiasi utente Bitcoin può proporre modifiche al protocollo Bitcoin, l’implementazione dipende dal consenso.

Come tutte le tecnologie, Bitcoin richiede aggiornamenti e sviluppo costanti per funzionare in modo efficace e soddisfare le mutevoli richieste degli utenti. Gli utenti di Bitcoin devono tenere il passo con le notizie e gli eventi crittografici per conoscere nuovi progressi e implementarli.