Data pubblicazione 21 Agosto 2022

GRIGNA MERIDIONALE – Grande lavoro per i soccorritori in queste ore sulle montagne lecchesi. Il primo intervento nel primissimo pomeriggio, in Grignetta poco prima delle 14 di oggi, domenica.

Un 18enne che è stato rinvenuto in stato di incoscienza, secondo prime informazioni diffuse dall’AREU, sarebbe precipitato. All’evento è stato assegnato il codice rosso (condizioni quindi considerate “mediamente …

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO SU BALLABIO NEWS: