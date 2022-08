LETTERA: “PARLIAMO DELLA LECCO-BALLABIO! LA NOSTRA ECONOMIA DIPENDE DA QUELLA STRADA”

Data pubblicazione 23 Agosto 2022

Buonasera signor direttore,

Sono un cittadino valsassinese, sono ormai 46 anni che vivo qui. Ora ne ho 53, abitavo prima a Barzio è ora vivo ad Introbio. Volevo darvi un consiglio curioso sui vostri sondaggi. Si potrebbe fare un sondaggio mettendo in primo piano il problema sulla Lecco-Ballabio?

Se per cause di forza maggiore venisse a mancare, che ingorgo si presenterebbe per la vecchia strada visti i tir che vanno e vengono dalla Valle? Questo penso sia il più grosso problema che abbiamo, visto che il nostro lavoro viene trasportato su gomme (tir, furgoni, automobili per chi va a lavorare a Lecco o in Brianza o viceversa).

Anche il turismo in primo luogo passa da quella arteria… Come cittadino che non ha nessun interesse personale salvo quello di essersi posto il problema di costruire per nuove speculazioni (perché sappiamo sia io che lei che quando ci sarà la nuova strada per la funivia, ci saranno anche nuove abitazioni adiacenti la strada. Ormai sappiamo come funziona), penso si debba cercare di rendere più sicure le strade che abbiamo con qualche alternativa in caso di incidenti.

Vediamo anche altri esempi: se capitano incidenti ad Introbio sul provinciale o sui piani di Balisio, solo per citarne alcune…

Grazie per l’attenzione e buon lavoro.

E.B.