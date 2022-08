Data pubblicazione 29 Agosto 2022

BALLABIO – “Ciao, eccovi un fulmine a cielo (quasi sereno) colto sopra il Monte Due Mani domenica verso le 20:30. Pensavo che fosse una mia illusione ottica, fino a quando non ho visto il secondo…”.

Così la nostra affezionata lettrice Erika che ha “beccato” in pieno l’evento ieri sera; poche in realtà le nuvole – come si coglie meglio nella foto “intera” (a destra…

> ARTICOLO COMPLETO SU BALLABIO NEWS