Data pubblicazione 31 Agosto 2022

CREMENO/PREMANA – Sono stati nominati in queste ultime scorse ore i numerosi presidi cosiddetti “reggenti”, vale a dire i dirigenti degli istituti del Lecchese tutt’ora privi di guida.

In Valsassina, all’ICS di Cremeno viene confermata la reggenza di Renato Cazzaniga (nelle foto) in servizio principale al CPIA di Lecco “F. De Andrè” mentre al Comprensivo di Premana entrerà in attività un nome nuovo: quello di Massimiliano Craia, nominato preside all’ICS di Mandello del Lario.