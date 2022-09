ADDIO A SOLI 63 ANNI A WALTER CIRESA, NOTISSIMO IMPRENDITORE CASEARIO

Data pubblicazione 2 Settembre 2022

PAVIA – Scomparso oggi all’età di 63 anni Walter Ciresa, imprenditore valsassinese (nell’immagine di copertina) titolare della Gildo Formaggi, già “Gildo Ciresa“.

Era ricoverato al ‘San Matteo’ di Pavia dove era ricoverato da qualche settimana a causa di un male del quale soffriva.

Lascia la moglie Paola e i figli Davide e Stefano.

Nome e marchio caseario sono noti e importanti e a suo tempo fecero vivere alla famiglia una vicenda giudiziaria conclusasi con il divieto della Corte di Cassazione all’utilizzo del cognome Ciresa come brand della ‘Gildo’ (vedi nostro articolo del 2014). Si trattò di una lunghissima diatriba familiare e commerciale iniziata molti anni fa, alla fine la Suprema corte ha in sostanza sentenziato che non si può registrare o utilizzare un marchio che riproduce il patronimico (vedi box a sinistra dal Sole 24 Ore nell’ambito di uno speciale di “Norme e tributi”) di un altro soggetto – evidentemente anche all’interno della stessa famiglia – se quest’ultimo lo impiega già da tempo come marchio per i suoi prodotti.

Si chiuse così la “querelle” tutta valsassinese che vide per decenni contrapposte la allora Ciresa Snc (Silvano e Alfredo Ciresa – quest’ultimo zio dello scomparso) e la Gildo Ciresa prodotti caseari (di Walter Ciresa e fratelli).

RedCro

Foto “storica”: Walter (al centro) con fratello e il padre Gildo,

ancora nel caseificio di Bindo successivamente distrutto dalla frana

.

