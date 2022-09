MONTAGNA: IL SOCCORSO ALPINO SFRECCIA IN MOTO

Data pubblicazione 3 Settembre 2022

BARZIO – Due moto da trial per i volontari del Soccorso Alpino. Quando l’elicottero non può volare o i fuori strada non possono avvicinarsi, le due ruote sono la soluzione. Per questo la stazione Valsassina e Valvarrone del Cnsas si è dotata di moto che permetteranno ai volontari di raggiungere i pazienti percorrendo agilmente sterrati e mulattiere e in tempi decisamente ridotti.

L’acquisto dei nuovi mezzi è stato possibile grazie alle donazioni di alpinisti salvati dagli operatori del Cnsas, o dai parenti di chi non ce l’ha fatta. L’iniziativa verrà presentata nel dettaglio nei prossimi giorni.