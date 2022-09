CONSIGLIO A INTROBIO TRA NUOVO SEGRETARIO PART-PART-TIME, REGOLAMENTO “SALTATO” E LIVORE CONTRO VN

Data pubblicazione 9 Settembre 2022

INTROBIO – Niente, all’amministrazione introbiese proprio non va giù di aver visto respinto dalla Regione il suo progetto per la nuova scuola media del Centro Valle. Introbio è a capo dei 5 Comuni interessati, il suo sindaco tanto ha detto e tanto ha fatto per portarlo avanti – soprattutto perché il plesso rimanesse nel suo paese – ma poi non è riuscito a “vincere” il bando che avrebbe dovuto finanziare una parte del costoso piano.

Respinto, insomma:

Ecco, quella parola non la riescono a digerire, nella maggioranza di Airoldi, tanto da rigurgitarla ancora, nel pieno di un consiglio comunale. Ma ieri si è andati ben oltre, non solo attaccando il giornale che si è “macchiato” di cotanto aggettivo bensì, per voce del sodale Benedetti, mettendo di mezzo pure Cremeno (del quale Valsassinanews sarebbe “quotidiano amico”), in contrasto con il trattamento riservato a Introbio,

Passando a cose più serie, c’erano diversi argomenti all’ordine del giorno di giovedì sera a Villa Migliavacca, ma uno è come “sparito” dopo che era stato presentato nella conferenza dei capigruppo: si è potuto vedere infatti il famoso Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale, 222 articoli sulla falsariga di quello di Dervio dove opera il nuovo segretario Emil Mazzoleni e prima ancora di quello dove lo stesso Mazzoleni era assessore leghista. Ma come ha dichiarato il sindaco il regolamento stesso è da “revisionare, Brini l’ha guardato e vanno fatte delle modifiche”.

A proposito di segretario comunale, la sua entrata in ruolo (per un giorno alla settimana) è stata sancita nel corso del consiglio, così come una cittadinanza onoraria.

