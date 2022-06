SCUOLE MEDIE DEL CENTRO VALLE “BOCCIATE”: CHE SBERLA, SPECIE PER INTROBIO

Data pubblicazione 14 Giugno 2022

CENTRO VALSASSINA – Una sberla vera e propria, in pieno volto, a firma Regione Lombardia: la contiene il “B.U.R.L.” – bollettino ufficiale dell’ente datato 13 giugno, nel relazionare sul Bando “Spazio alla scuola” (decreto n. 17835/2021). Soldi, tanti, all’edilizia scolastica regionale. Decine di milioni di euro per i quali hanno concorso centinaia di plessi lombardi, compresi diversi nel Lecchese. Con esiti differenti e una settantina di progetti respinti – almeno per ora.

Ammesse in graduatoria tre proposte (a Lecco, Casatenovo e Calolzio), “bocciate” altre due. Una di Mandello, l’altra purtroppo è quella avanzata dai Comuni di Introbio, Cortenova, Parlasco, Primaluna e Taceno per le nuove scuole medie del Centro Valsassina. Progetto questo, da 4 milioni, “non ammesso in graduatoria ai sensi del punto C.3.b del Bando”, in quanto “ha ottenuto una valutazione inferiore a 60/100“.

Introbio in neretto, nel documento ufficiale, e prima degli altri in quanto “capo progetto” e sede, almeno preventivata, del nuovo edificio scolastico. Ma evidentemente gli sforzi del sindaco e del responsabile dell’Ufficio Tecnico introbiese (una sola persona: Adriano Airoldi) non sono bastati. Per adesso.

Progetto sotto la sufficienza e dunque “bocciato“. Il borgomastro di cui sopra risulta essere in ferie, i suoi colleghi sindaci preferiscono per il momento non commentare ma sono evidenti da un lato l’imbarazzo e dall’altro un mix di sconforto e per alcuni di irritazione.

Se ne parlerà certamente a vacanze concluse, con la speranza di un rifinanziamento o comunque di una riammissione e la prospettiva (quella sì concreta) di una riedizione della “trasferta” di alcune classi delle medie nella sede della Comunità Montana (foto a destra) e forse di altre ancora nella vecchia Villa Migliavacca.

Nel link di seguito l’esito completo del bando:

> Bando-Spazi-AllA-Scuola-Graduatoria

