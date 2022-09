GRUPPO ALPINI DI PASTURO, FESTEGGIATO IL 90° DI FONDAZIONE. FOTO/VIDEO

Data pubblicazione 15 Settembre 2022

PASTURO – Festeggiato a Pasturo il novantesimo anniversario della fondazione del locale Gruppo Alpini.

Alla celebrazione hanno partecipato oltre ai residenti molte “penne nere” arrivate in Valsassina da tutta la provincia di Lecco.

Prima la tradizionale messa in Cornisella (per il 65° della consacrazione;) in serata, bel concerto nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio con il Coro Grigna e quello dell’A.N.A. di Milano.

Domenica dopo l’ammassamento a Baiedo, la sfilata conclusa davanti al monumento in piazza Vittorio Veneto – poi messa e rancio alpino alla tensostruttura di piazza XXV Aprile (nella foto qui a sinistra).

In questa pagina le immagini dei festeggiamenti fornite dal sindaco Pierluigi Artana, in basso due video tratti da Facebook.