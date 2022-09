DA DOMANI LE ZOOTECNICHE. INVERNIZZI: “FAREMO BENE MALGRADO IL SETTORE IN DIFFICOLTÀ. COINVOLTE MOLTE REALTÀ DEL TERRITORIO”

Data pubblicazione 22 Settembre 2022

VALSASSINA – Da domani, venerdì, fino a domenica 25 settembre l’edizione numero 95 delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi promosse dalla Cooperativa di Comunità della Valsassina e della Montagna Lecchese.

Appuntamento sulla piana tra Barzio e Pasturo (in questa pagina la scheda completa con programma, location e tutte le informazioni utili).

Alla vigilia dell’inaugurazione abbiamo intervistato la presidente Antonella Invernizzi.

Ci avviciniamo all’edizione n. 100 delle Manifestazioni: da prevedere qualche progetto per arrivare alla centesima con delle novità di rilievo?

È ancora prematuro parlare adesso della 100esima edizione, mancano ancora 5 anni. Sono certa che qualche novità ci sarà.

Come vive l’attuale momento di crisi il settore che si propone annualmente alle Zootecniche? E l’iniziativa espositiva può aiutare un comparto in difficoltà?

Il settore è decisamente in difficoltà e il sentimento che prevale in tutti gli operatori è la scoraggiamento. In questi mesi le difficoltà, anche nell’organizzazione dell’evento, sono emerse molto più di prima. Difficoltà burocratiche e difficoltà economiche. Tutto il lavoro che sta dietro a un’operazione di questo tipo è svolto da volontari. Ora che siamo nel clou dell’evento c’è il desiderio di far bene, di mantenere e migliorare gli standard qualitativi e quindi l’entusiasmo nel lavoro e nello stare insieme prevale sul resto.

Ogni tanto emergono ipotesi di rinnovamento della Sagra delle Sagre, come vedete eventuali collaborazioni/integrazioni/sovrapposizioni eccetera?

La cooperativa che presiedo è formata da soci giovani imprenditori, è nata un anno fa nell’intento di coinvolgere la comunità per valorizzare la Valle. Questa fiera ne è un esempio: sono state coinvolte molte realtà del territorio, alcune già partecipavano, altre come il CFPA di Casargo, ha accolto favorevolmente il nostro invito ad iniziare un percorso con noi. Auspichiamo che aumenti il numero dei nostri collaboratori.

Oggi come oggi, ritenete le Zootecniche adeguate al territorio oppure si immagina uno sviluppo ulteriore – ad esempio nelle dimensioni, nella durata della manifestazione, nelle tipologie dei settori in esposizione, eccetera?

Rispetto alla tipologia di evento riteniamo che la tipologia “base” e vincente sia questa, migliorabile. Proprio per questo, come membri del consiglio di amministrazione partecipiamo a numerose fiere del settore, sia di piccole che di grandi dimensioni, e questo ci permette di fare valutazioni in merito a migliorie da apportare.

Invito tutti a una immersione nella Valsassina.