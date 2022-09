TRE GIORNI DI MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE: AGRICOLTURA DI MONTAGNA, COUNTRY, GARE, ATTREZZATURE E TANTI ANIMALI

Data pubblicazione 20 Settembre 2022

PRATOBUSCANTE – Sulla piana dove sorge la Comunità Montana, torna dal 23 al 25 settembre un appuntamento quasi centenario: le Manifestazioni zootecniche valsassinesi, che affondano le loro radici nella tradizione secolare delle valli alpine, quando a fine estate le mandrie scendevano (e ancora lo fanno) dai pascoli in altura, per le calde stalle invernali.

Era il momento delle fiere, dove mostrare i propri animali migliori, acquistare e rinnovare la propria attrezzatura e infine divertirsi con le famiglie.

Ancora oggi questa è l’anima dell’evento di Pasturo e Barzio (coinvolti entrambi perché l’area occupata dalla manifestazione è infatti a cavallo dei due Comuni valsassinesi).

Oggigiorno alle Zootecniche c’è qualcosa in più, rivolto a chi vive in ambiente urbanizzato. La manifestazione diventa l’occasione di riconciliarsi con la natura e l’agricoltura di montagna, immergendosi per tre giorni nel suo mondo fatto di animali, di gesti, di lavori e – buono per la gola – di prodotti tipici.

Qui sotto la locandina dell’articolato e ricco programma

