INVESTIMENTI ONLINE: FACCIAMO IL PUNTO SUL TRADING FINANZIARIO, TRA RISCHI E OPPORTUNITÀ

Data pubblicazione 25 Settembre 2022

Il mondo del trading continua ad affascinare gli investitori che vedono, in tale formula, l’opportunità di entrare virtualmente nei mercati di tutto il mondo senza doversi spostare da casa: bastano una connessione a internet e un supporto fisso o mobile per operare con una moltitudine di asset. Occorre però prestare la massima attenzione per non incorrere in truffe e per evitare errori dovuti alla poca esperienza dell’aspirante traders. A tal proposito è quindi bene informarsi ed acquisire le competenze di base per iniziare ad operare in autonomia sui mercati finanziari. Per farlo è possibile visitare portali specializzati come, ad esempio, Tradingonlineguida.com, sito di riferimento nel mondo degli investimenti digitali. Infatti, questo sito sul trading mette a disposizione contenuti e approfondimenti per aiutare gli utenti a scegliere il broker online sicuro e certificato a cui affidarsi e sviluppare la giusta strategia di investimento.

Dalla scelta del broker al conto demo

Le certificazioni ufficiali che autorizzano il broker a operare quale intermediario in tutte le Borse del mondo sono svariate: la cipriota Cysec, la FCA del Regno Unito e anche la Consob italiana. Se si parte da questo presupposto il capitale sarà in buone mani e si può cominciare a fare trading serenamente. Le piattaforme più attendibili, come già accennato, non richiedono commissioni sulle operazioni, di norma, ma basano i loro guadagni sullo spread, che è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un asset. Vi è quindi un interesse comune nel fornire materiale didattico a ogni livello, da quello base a quello più avanzato, al fine di formare i trader di domani.

Dopo aver appreso i rudimenti del trading con corsi in video o in pdf, l’utente può aprire un conto demo, o virtuale, con il quale operare illimitatamente senza dover investire denaro reale. I vantaggi sono molteplici: si va dalla possibilità di allenarsi mettendo in pratica quanto appreso in totale sicurezza, a quella di testare le proprie capacità in determinati investimenti per decidere su cosa orientarsi. E da non dimenticare è anche la fruibilità stessa della piattaforma, che deve rivelarsi user friendly e presentare tutti gli strumenti necessari per fare trading.

Le operazioni finanziarie più gettonate

E-Toro, XTB e Iq Option sono solo alcune delle piattaforme più utilizzate perché presentano tutte queste caratteristiche. Qui il trader neofita, ma anche quello più navigato, ha la possibilità ad esempio di fare copy trading, ricalcando le operazioni dei popular investor più bravi e performanti senza dover studiare i mercati, studiandone le mosse per imparare da loro e magari concedendosi qualche chance in più di successo.

I CFD sono invece operazioni sul mercato che consentono di avere dei vantaggi persino se questo è in discesa per l’asset di riferimento, pur di aver colto la previsione: una posizione short in svantaggio o una posizione long in risalita si possono evincere con uno studio attento del trend generale. L’analisi tecnica degli esperti spesso viene offerta dal broker stesso, che invia i cosiddetti segnali di trading ai propri investitori, i quali potranno scegliere se coglierli o meno.

Fondamentale è anche la presenza di una community di supporto, composta sia da trader esperti che possano dare suggerimenti, che da neofiti che possano porre domande interessanti: il social trading è quindi un’opportunità da cogliere sempre attraverso i canali certificati, per non incorrere in consigli sbagliati o peggio.

Infine, visto che gli specialisti del settore suggeriscono sempre di variare gli investimenti al fine di limitare le perdite e ottimizzare le possibilità di guadagno, sarà anche fondamentale ricercare le piattaforme di trading ove sia presente una buona varietà di asset diversi.