BARZIO: AL VIA I LAVORI PER L’AREA DI SKY FITNESS A CONCENEDO

Data pubblicazione 28 Settembre 2022

BARZIO – A Barzio sono numerosi i progetti in cantiere in varie zone del paese. Nei giorni scorsi, Regione Lombardia ha assegnato al Comune un contributo di 30mila euro per la realizzazione del parco giochi inclusivo, nell’area della tensostruttura di via Provinciale. L’opera, che richiede un investimento totale di 52mila euro, verrà attuata nei prossimi mesi e si prevede che il nuovo parco giochi possa essere utilizzabile entro l’estate 2023.

Più breve, invece, sarà l’attesa per vedere completata e fruibile l’area sky fitness in frazione Concenedo. In questo caso gli interventi, che interesseranno una porzione di spazio verde adiacente il chiosco “Al 68”, hanno preso il via questa settimana e dovrebbero concludersi in circa tre settimane. Una volta chiuso il cantiere le attrezzature per il fitness saranno fruibili dalla popolazione e dai villeggianti, offrendo l’opportunità di fare ginnastica all’aperto. Ovviamente l’area, essendo completamente scoperta, sarà di maggior attrattività nella stagione primaverile ed estiva ma rimarrà aperta anche durante l’inverno per essere utilizzata a discrezione degli sportivi. L’investimento totale è di 58mila euro, finanziato con fondi per 40mila euro.

Tornando ai contributi esterni destinati al Comune, attenzione puntata sui fondi per la digitalizzazione previsti dal Pnrr attribuiti tramite bandi. In questo contesto il Comune di Barzio ha già ricevuto 104mila euro che saranno impiegati per la piattaforma Spid, Cie, Pagopa e Cloud. Altri 12mila euro sono stati assegnati al Comune, ma non sono ancora fruibili; mentre sono state presentate altre domande per ulteriori contributi pari a 103mila euro.

“I progetti stanno andando avanti, ognuno seguendo il proprio iter e adeguandosi alle tempistiche dettate dalla burocrazia – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Ne sono un esempio la pista di Pump Track e il palazzetto comunale in sostituzione della tensostruttura”.