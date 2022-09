PARCHI GIOCO INCLUSIVI, FINANZIAMENTO REGIONALE PER CINQUE COMUNI

Data pubblicazione 20 Settembre 2022

MILANO – Regione Lombardia finanzia 412 parchi gioco inclusivi, 32 percorsi naturalistici accessibili, due progetti di ristrutturazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità e quattro servizi in ambito sportivo. Questa la declinazione dei 450 progetti, per un totale di 13 milioni di euro. L’obiettivo del nuovo Bando Inclusione è quello di promuovere interventi in grado di favorire processi di socializzazione e di inclusione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive, e con altre fragilità.

Il territorio lecchese ha partecipato con 34 progetti nel capitolo “parchi inclusivi”, cinque dei quali valsassinesi, per un totale di 992.191,32 euro.