BASKET: TRE SQUADRE PER I GIOVANI DELLA ASD SPORT VALSASSINA

Data pubblicazione 29 Settembre 2022

INTROBIO – Iniziata alla grande la stagione sportiva dell’Asd Sport Valsassina. Pienone di bambini e ragazzi in tutte e tre le categorie proposte.

Saranno infatti tre le squadre che la associazione introbiese presenterà ai campionati Csi provinciali che inizieranno a novembre. Una squadra Under 10 per i bambini fino alla quarta elementare, una squadra Under 12 per ragazzi di quinta e prima media e una squadra Under 14 alla quale partecipano i ragazzi e le ragazze fino alla terza media. “Il nostro impegno, la nostra voglia e la dedizione dei nostri tecnici, Ferdi, Beppe, Renzo hanno contagiato bambini, ragazzi e genitori per una stagione che promette essere fantastica” commenta lo staff dell’Asd.

Per il basket dell’Asd Sport Valsassina, sabato 8 ottobre sono in programma le prime partite amichevoli: alle 16.30 scenderanno in campo i bambini della squadra Under 12 mentre alle 18 il debutto della squadra Under 14, entrambe contro la Rhinos Robbiate. Le partite si giocheranno nella palestra di Introbio in viale della Vittoria 5. Ingresso libero.

Procede bene anche il corso per bambini dai 4 a 6 anni che si tiene il lunedì dalle 17.15 alle 18.15 sempre in palestra a Introbio (per informazioni 3294938099).