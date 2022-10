CALCIO/1ª CATEGORIA: CORTENOVA CADE NEL FINALE, LA TRIUGGESE VINCE 1-0

Data pubblicazione 2 Ottobre 2022

BIASSONO (MB) – Seconda sconfitta consecutiva per la prima squadra del Cortenova che, dopo aver perso in casa contro la Bellagina, impatta negativamente in trasferta contro la Pol. Triuggese 2000.

Partita bloccata per tutti i 90 minuti di gara, con poche occasioni e maggior attenzione alla fase difensiva rispetto a quella offensiva.

A sbloccare il match è un guizzo dei padroni di casa nei minuti finali, quando Monguzzi (subentrato a Fresca al 21′ della ripresa) trova la traiettoria giusta dalla distanza battendo Andrea Fazzini. Un bel gesto tecnico, che vale i tre punti per la squadra brianzola e il secondo KO di fila per i valsassinesi.

Domenica prossima si torna a giocare tra le mura amiche del Todeschini, dove sarà ospite l’Albosaggia.

RedSpo

POL. TRIUGGESE 2000-CSC CORTENOVA 1-0

Primo tempo 0-0



Marcatore: Monguzzi (T).

Polisportiva Triuggese: Casella; Mitrano, Mattioli, Novara, Pozzoli, Radaelli, Nese, Brambilla, Piccinni, Fresca (21′ s.t. Monguzzi), Bellotti.

Cortenova: Fazzini Andrea; Ciresa Eldo, Fazzini Tarcisio, Invernizzi, Benedetti, Ciresa Marco, Gianola, Fazzini Sergio, Ripamonti, Selva, Galli.

All. Antonio Selva