DONNA ALLA GUIDA INVESTE PEDONE DONNA: ‘CODICE GIALLO’ A BARZIO

Data pubblicazione 2 Ottobre 2022

BARZIO – Una signora di 50 anni è stata soccorsa in ‘codice giallo‘ tra via Rena e via per Concenedo, dopo essere stata investita intorno alle 10 di questa mattina di domenica, a Barzio.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina giunta da Balisio, una auto medica e i Carabinieri di Introbio. La donna ferita è stata assistita, quindi condotta all’ospedale di Lecco.

Alla guida della Panda che l’ha urtata, un’anziana – rimasta invece illesa.

Aggiornamenti della notizia non appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro