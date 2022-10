BARZIO, SEGNALAZIONE: “VIA CANTELIBERTO SI SBRICIOLA E NESSUNO ASCOLTA”

Data pubblicazione 4 Ottobre 2022

BARZIO – È con una dozzina di esaurienti fotografie che gli abitanti di via Canteliberto, a Barzio, lamentano la pericolosità della strada comunale che conduce alle loro abitazioni. La strada si trova in località Campiano non distante dai prati lungo i quali l’amministrazione vorrebbe far correre la cosiddetta “autostrada” diretta alla partenza della funivia, e a pochi metri dagli appezzamenti individuati per i parcheggi annessi alla stessa. Il percorso è ripido e “mette a dura prova freni e fiato”, eppure la strada che oggi appare dissestata è stata sistemata non molto più di due anni fa.

Gentile direttore, ci rivolgiamo a Valsassinanews solo dopo aver più volte informato il Comune della condizione di via Canteliberto. Residenti e villeggianti con le seconde case abbiamo più volte scritto in Comune, via mail e Pec, senza avere risposte, oltre che informato la giunta di persona ricevendo dal sindaco Sig. Arrigoni Battaia la spiegazione che non ci sono soldi per asfaltare.

Via Canteliberto è stata sistemata appena due anni fa ed è già in questo stato. Poi è stata tagliata in larghezza dalla fognatura che va verso il prato, e in quei punti la strada sprofonda. La griglia per la raccolta dell’acqua è tappata. La ghiaia e le buche hanno già fatto scivolare dei bambini: loro se la sono cavata con qualche abrasione, non ci auguriamo che a cadere sia una persona anziana.

Non sappiamo a chi altro rivolgerci, speriamo che questa lettera porti a una soluzione prima che il freddo renda il percorso ancora più pericoloso.

Domenico Rinaldi, le cinque famiglie residenti

e i condomini villeggianti di via Canteliberto