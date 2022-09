BARZIO, SPUNTA UN SECONDO NUOVO CONDOMINIO IN ‘CAMPIANO’. PROPRIO DOVE PASSERÀ LA “AUTOSTRADA”

Data pubblicazione 27 Settembre 2022

BARZIO – Spunta un nuovo condominio in località Campiano, a Barzio; di questo ha discusso questo pomeriggio la Commissione Comunale per il Paesaggio. L’area è quella che verrà attraversata dalla cosiddetta “autostrada” e non distanti sono previsti un parcheggio a raso e un multipiano.

Il Comune di Barzio, con quello che potrebbe essere l’ultimo atto del geometra Matteo Novelli da responsabile dell’ufficio tecnico (dal 1° ottobre verrà sostituito dalla collega Silvia Nogara), ha deliberato in seduta non pubblica su un “nuovo edificio pluriresidenziale in località Campiano al mappale 4296 – 4300 – 4306 – 4316 – 4357 – 4386“.

L’area su cui potrebbe sorgere il complesso abitativo (in giallo nella tavola) si trova in località Campiano, un prato ancora non urbanizzato ma recentemente interessato – tra l’aprile 2019 e l’aprile 2021 – da lavori di posa della fognatura. Nell’estate 2021 era stata autorizzata la costruzione di alcune palazzine in un lotto adiacente.

Tutto il complesso, inoltre, verrebbe servito dalla cosiddetta “autostrada” (in rosso nelle tavole) per la funivia per i Piani di Bobbio e dai due grandi parcheggi (in blu) inseriti nei Patti Territoriali che Regione Lombardia sarebbe pronta a finanziare con 11 milioni di euro, fondi collegati ai giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e messi a disposizione dei quattro Comuni dell’Altopiano e della Comunità Montana.

Dopo la strada e i parcheggi, e una prima palazzina, l’autorizzazione paesaggistica per un secondo condominio sembra avvalorare i timori dei cittadini che nel mese di agosto hanno raccolto – e protocollato a Palazzo Lombardia – oltre 1.200 firme per tutelare Barzio dal consumo di suolo minacciato da quelle che sono state ribattezzate “Le Olimpiadi del cemento”.

RedBar