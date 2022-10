ALTOPIANO, RIPRISTINATA LA RETE FISSA ‘TRANCIATA’ GIOVEDÌ MATTINA

Data pubblicazione 7 Ottobre 2022

ALTOPIANO – Verso il ritorno alla normalità per la rete fissa di telefonia e internet nei Comuni dell’Altopiano e a Pasturo. Il guasto, identificato in un trancio dei collegamenti durante lavori sotterranei in zona Ponte Folla, è stato sistemato e per molte utenze, soprattutto istituzionali e commerciali, si annuncia alle 17 odierne il termine di due giorni di passione.

Il danno alla rete telefonica ha provocato diversi disagi ed è emerso non essere l’unica magagna causata dai cantieri di queste settimana. In altri casi infatti sono stati rotti i cavi dell’energia elettrica e tagliato un tubo dell’acqua.