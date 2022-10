ALTOPIANO: BLACKOUT ALLA RETE FISSA. MANCANO TELEFONO E INTERNET

Data pubblicazione 6 Ottobre 2022

ALTOPIANO – Un guasto sarebbe all’origine del blackout alle linee fisse di telefonia e rete internet in corso in queste ore. L’area convolta è quella dell’Altopiano valsassinese ovvero le utenze nei Comuni di Barzio, Cassina, Cremeno e Moggio, con anche segnalazioni da Pasturo, dove non stanno funzionando né i telefoni fissi – riconoscibili dal prefisso 0341 – né i collegamenti telematici che si servono delle stesse infrastrutture.

Il problema è stato rilevato questa mattina: si tratta di cavi sotterranei tranciati durante dei lavori in zona ponte Folla. I tecnici sono all’opera per porvi rimedio.