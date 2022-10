BARZIO, TRE GIORNI DI CHIUSURE IN CENTRO PER LA POSA DELLA FIBRA

Data pubblicazione 7 Ottobre 2022

BARZIO – Necessari altri tre giorni al cantiere per la posa della fibra ottica nelle vie del centro di Barzio, nei pressi di piazza Garibaldi e della chiesa parrocchiale. Via Luigi Corsi e via Francesca Manzoni dunque, dopo la chiusura predisposta a partire dal 26 settembre, saranno interdette al traffico anche lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 ottobre, dalle 8 alle 17.

Sarà consentito l’accesso ai residenti e per il carico scarico merci qualora possibile in base all’avanzamento dei lavori. Sarà inoltre derogato il senso unico esistente in località. Anche il transito dei pedoni sarà consentito solo se le fasi di lavoro lo permetteranno.