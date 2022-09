BARZIO/LA FIBRA CAMBIA LA VIABILITÀ. LAVORI IN VIA CORSI E VIA F. MANZONI

Data pubblicazione 25 Settembre 2022

BARZIO – Chiudono per tutta la settimana via Luigi Corsi e via Francesca Manzoni, a Barzio, per consentire i lavori di posa della fibra ottica. Gli interventi, già realizzati e in parte conclusi in altre zone del paese dell’altopiano, raggiungono da lunedì 26 settembre un’area strategica per la viabilità del centro abitato con i prevedibili disagi per residenti e villeggianti.

Due le ordinanze pubblicate all’albo pretorio, ma non diffuse dal servizio di comunicazione di cui l’amministrazione dispone.

Nel dettaglio, dal giorno dalle 8 di lunedì 26 settembre alle 17 di lunedì 3 ottobre, e comunque fino al termine dei lavori, sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare in via Francesca Manzoni e in via Luigi Corsi – ovvero la strada che da piazza Garibaldi porta a Cremeno, collega via Gaggio con via Vallicello e conduce alla chiesa parrocchiale e all’ambulatorio medico del dottor Sciani.

Sarà consentito l’accesso ai residenti e per il carico scarico merci qualora possibile in base all’avanzamento dei lavori. Sarà inoltre derogato il senso unico esistente in località. Anche il transito dei pedoni sarà consentito solo se le fasi di lavoro lo permetteranno.

Identico provvedimento è stato emesso per via Dante.

RedBar