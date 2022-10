SKIROLL: INVERNIZZI E CRIPPA A PODIO NELLE SPRINT DI TRENTO

Data pubblicazione 12 Ottobre 2022

TRENTO – Nel fine settimana a Trento i Campionati Italiani Sprint in tecnica libera e salita in tecnica classica di Skiroll. Sabato 8 ottobre è stata una giornata molto proficua per le Alpi Centrali. Nella “KO Sprint in tecnica libera” Maria Invernizzi del Nordik Ski Valsassina ha trionfato nella categoria U16 femminile. Per poco non arriva il bis per il team lombardo con la U16 maschile; per un errore purtroppo in partenza, Stefano Epis (UBI Banca Goggi) si deve accontentare del secondo posto, ma già medita il riscatto nella gara del giorno dopo.

Anche domenica 9 ottobre sono arrivati ottimi risultati per i lombardi che sul monte Bondone si sono misurati nella prova in tecnica classica di 5,5 km. Stefano Epis (UBI Banca Goggi) questa volta stravince la categoria U16 maschile, taglia il traguardo in solitario e aggiunge all’argento della giornata precedente un meritatissimo oro. Nella categoria U18 femminile un bel secondo posto con Camilla Crippa, valsassinese della Polisportiva Team Brianza. Altri buoni piazzamenti sono arrivati anche da Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) che finisce la gara in quinta posizione nella categoria U16 femminile e da Flavia Epis (UBI Banca Goggi) che fa segnare l’ottavo tempo nell’U18 femminile.