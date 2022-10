VOLA LA CALCIO LECCO: IL RIGORE DI PINZAUTI STENDE LA JUVE NEXT GEN

Data pubblicazione 19 Ottobre 2022

LECCO – Impegno casalingo per la Calcio Lecco 1912, che ospita al Rigamonti-Ceppi la Juventus Next Gen nella nona giornata del campionato di Serie C. Lariani che, dopo la bella vittoria in casa del Novara, vogliono confermare il buon momento di forma contro un’altra formazione piemontese. Cinque le lunghezze che separano Lecco e Juve, rispettivamente a quota 14 e 9 punti.

Partita viva fin dai primi minuti di gioco. Al 4° Sersanti scalda subito le mani di Melgrati deviando di testa un cross da parte del grande ex di turno, Simone Iocolano. I blucelesti rispondono 60 secondi più tardi, con Buso e Giudici che confezionano un bel contropiede spezzato soltanto dalla respinta in calcio d’angolo di Stramaccioni…