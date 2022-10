METANO A MAGGIO, LA MINORANZA: “È MERITO NOSTRO”

Data pubblicazione 20 Ottobre 2022

CREMENO – La versione ufficiale non coinciderebbe con la verità dei fatti, così il gruppo di minoranza del Comune di Cremeno accoglie l’annuncio dell’arrivo del metano in via privata Mulino, nella frazione di Maggio.

Con una nota il gruppo consiliare La Voce spiega che “il Comune di Cremeno, alcuni anni or sono, ha manifestato la richiesta di completare la metanizzazione delle Vie del paese non ancora servite, tra le quali rientrano anche numerose Vie private. Queste ultime sono però state lasciate al loro destino, perché affinché ciò si concretizzasse i singoli proprietari avrebbero dovuto presentare direttamente alla Società LeReti S.p.A. i documenti comprovanti la proprietà della Via, adempimento rispetto al quale il Comune di Cremeno non ha mosso una virgola“.

Sarebbe stato dunque il gruppo comunale ‘La Voce’ che “dopo una ricerca ed un confronto diretto con l’Ufficio Legale della Società LeReti S.p.A. ha evidenziato la possibilità di ricorrere all’avviso pubblico e dopo aver preso contatto con la Società LeReti S.p.A. è stato informato l’Ufficio Tecnico Comunale”.

“Se non ci fosse stato il lavoro effettuato dalla minoranza, la Via Privata Mulino non avrebbe raggiunto l’obiettivo che non è assolutamente merito dell’Amministrazione Comunale” conclude il gruppo consigliare di opposizione.

RedCre