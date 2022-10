SONDAGGI/LETTORI DIVISI SULLA ‘VARIANTE’ DI PRIMALUNA FERMA A CORTABBIO

Data pubblicazione 20 Ottobre 2022

VALSASSINA – Esito “controverso” per la consueta consultazione on line del nostro quotidiano, sul tema della cosiddetta variante (o tangenziale) di Primaluna – la cui progettazione è stata recentemente affidata da parte della Provincia di Lecco in vista della realizzazione, per il momento del primo lotto da Introbio a Cortabbio.

In linea generale il 70% dei votanti risulta favorevole alla nuova strada, ma con un importante distinguo: se il 37% ha indicato “Sì, serve a preservare il centro paese” c’è un rilevante 33% che dà il proprio assenso ma “Solo se non si ferma a Cortabbio”, a cui si aggiunge la contrarietà assoluta (“No, sono soldi buttati” da parte del 24% del campione.