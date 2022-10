VARIANTE DI PRIMALUNA, AFFIDATO IL PROGETTO. IL DISEGNO SARÀ COMPLESSIVO, L’ESECUTIVO SOLO FINO A CORTABBIO

Data pubblicazione 10 Ottobre 2022

PRIMALUNA – Affidata la progettazione della variante di Primaluna alla SP62. Lo scorso 30 settembre la Provincia di Lecco ha selezionato una delle due candidature, pervenute da altrettanti raggruppamenti temporanei di professionisti, e sono in corso le verifiche sull’operatore economico.

“L’appalto – spiega Villa Locatelli – prevede l’affidamento dei seguenti servizi tecnici di architettura e ingegneria: progettazione preliminare della soluzione progettuale 3 completa, importo stimato 751,12 euro; progettazione definitiva ed esecutiva della soluzione progettuale 3 lotto 1, importo stimato 568.012,77 euro”. Rispettato dunque quanto annunciato in estate dal consigliere provinciale delegato alla partita Mattia Micheli.

Il cronoprogramma prevede 90 giorni di tempo per la progettazione fattibilità tecnico ed economica, 150 giorni per il progetto definitivo e 90 giorni per il progetto esecutivo.