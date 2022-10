REGIONE: 11 MILIONI DA DISTRIBUIRE NEI TERRITORI MONTANI

Data pubblicazione 24 Ottobre 2022

MILANO – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato le modalità e i criteri per la destinazione a favore dei territori montani di undici milioni di euro, finanziati per 9.006.908 euro dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) nazionale a cui si aggiungono 1.994.000 euro attraverso il Fondo Regionale montagna di Regione Lombardia.

Il fondo è finalizzato alla promozione e alla realizzazione di interventi per la salvaguardia, contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.