SKIROLL, AKSEL ARTUSI DÀ 3 MINUTI DI DISTACCO AL SECONDO AL “MORÈ”

Data pubblicazione 24 Ottobre 2022

NEMBRO (BG) – Non ha corso nell’ultima tappa di Coppa Italia di skiroll in Abruzzo il valsassinese Aksel Artusi che ha invece trovato modo di divertirsi (e vincere) a Nembro, in occasione del Trofeo “Morè”.

Il giovane di Primaluna, che gareggia per lo Sporting di Livigno, ha inflitto oltre tre minuti di distacco al rivale tradizionale Luca Curti sui 10,400 km del tracciato bergamasco.

Reduce dal raduno del team del Comitato Alpi Centrali di fondo a Valdidentro, Artusi ha sfruttato la settimana di training – concentrata proprio sullo skiroll.

RedSpo

