SKIROLL, I SUCCESSI VALSASSINESI NELLA FINALE DI COPPA ITALIA

Data pubblicazione 23 Ottobre 2022

PESCOCOSTANZO (AQ) – Ultime due prove del circuito di Coppa Italia di skiroll nel fine settimana in Abruzzo, con gare e premiazioni finali delle varie categorie.

Sia ieri sia oggi vittorie dei fratelli Combi (Under 10 e 12) e delle sorelle Invernizzi, Maria e Aurora, in under 14 e 16.

La mamma di queste ultime, Paola Beri, conclude al secondo posto nella graduatoria assoluta (con due vittorie di categoria in due giorni), l’introbiese Camilla Crippa terza e quinta nella categoria assoluta, con due piazzamenti al secondo posto nella under 18.

A livello di società, Coppa Italia che vede quarta assolta la Nordik Ski Valsassina mentre l‘SC Primaluna chiude all’11° posto.

RedSpo

LE GRADUATORIE PRINCIPALI:

Classifica Società

Classifica assoluta F

Classifica assoluta M

