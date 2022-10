BARZIO: TRE ULTERIORI RITOCCHI ALL’INSÙ PER L’INDENNITÀ DEL SINDACO

Data pubblicazione 31 Ottobre 2022

BARZIO – La giunta comunale di Barzio ha stabilito l’aumento delle indennità per sindaco, vicesindaco e assessore, da realizzarsi in tre momenti nei prossimi mesi.

Il 4 ottobre 2022 il primo cittadino Giovanni Arrigoni Battaia, collegato in videoconferenza con il vice Paolo Bianchi, assente l’assessore Giovanna Rita Piloni, ha rideterminato l’indennità di funzione della propria carica in 2.208 euro, sarà invece di 441,60 euro l’indennità per il vice e di 331,20 euro lo spettante all’assessore.

L’atto, la Deliberazione numero 91 firmata dalla segretaria comunale Valentina De Amicis e pubblicata nei giorni scorsi all’albo pretorio comunale, ripercorre nelle premesse i precedenti “ritocchi allo stipendio” del primo cittadino barziese, e di conseguenza della sua giunta. L’11 novembre 2019 venne aumentata l’indennità di funzione del sindaco da 950 euro mensili a 1.431,60 euro, venne portata a 286,32 euro l’indennità per il vice e a 214,74 euro quella per l’assessore; 10,74 invece il gettone di presenza dei consiglieri comunali. Il 29 ottobre 2020 l’indennità di Arrigoni Battaia passò a 1.613,61 euro (nessuna variazione per giunta e consiglio).

La nuova decisione sulla indennità di funzione lorda mensile del sindaco – votata a inizio ottobre – prevede l’incremento del 45% a decorrere dallo scorso 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2022, ovvero 1.906,26 euro (381,25 euro la cifra spettante al vice, 285,94 euro per l’assessore); dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è previsto un incremento del 68% pari a 2.032,44 euro mensili (406,49 euro al vice, 304,87 all’assessore); infine dal 1°gennaio 2024 l’incremento è del 100% e porta l’indennità del sindaco al valore di 2.208,00 euro (441, 60 euro al vice, 331,20 all’assessore).

La Delibrazione ha infine stabilito che a fine mandato “l’indennità del sindaco sarà integrata con una somma pari a una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato”.

RedPol