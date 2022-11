AGGRESSIONE ALLA FORNACE: “CON L’AUTO PER SPAVENTARE I ‘RIVALI'”

Data pubblicazione 1 Novembre 2022

BARZIO – Spunta una ipotesi inquietante in merito all’aggressione della scorsa notte in zona Comunità Montana, durante una festa di Halloween organizzata allo “Spazio Valsassina”, la palazzina che in piena emergenza sanitaria era stata trasformata in hub vaccinale.

Più che di aggressione si dovrebbe parlare di tentativo di investimento. Parrebbe infatti – i dettagli sono in corso di verifica da parte della nostra redazione – che dopo una lite un giovane di Introbio sarebbe salito a bordo della propria auto e avrebbe tentato di investire un gruppo di ragazzi all’esterno dell’edificio. Durante questo atto sconsiderato una ragazza di 22 anni sarebbe rimasta colpita, fortunatamente riportando solo delle contusioni.

Nella bagarre avrebbe avuto conseguenze peggiori il 21enne alla guida: un “trauma cranico con ferita lacero-contusa” stando a quanto riportato dal sevizio informazioni di Areu.

RedCro