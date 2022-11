DECANATO DELLA VALSASSINA: FUNZIONI E PROCESSIONI DELL’1 E 2 NOVEMBRE

Data pubblicazione 1 Novembre 2022

VALSASSINA – Grazie alle singole parrocchie e/o comunità pastorali pubblichiamo tutte le messe vigiliari del 31 ottobre e le messe e le processioni ai cimiteri dell’1 e 2 novembre del Decanato della Valsassina.

Vi chiediamo comunque di chiedere conferma alle singole parrocchie degli orari e luoghi telefonando ai sacerdoti o controllando i siti internet.

La commemorazione dei defunti è una ricorrenza della Chiesa cattolica. Anticamente preceduta da una novena, è celebrata il 2 novembre di ogni anno. Nel calendario liturgico segue di un giorno la festività di Tutti i santi del 1º novembre. Il colore liturgico di questa commemorazione è il viola, il colore della penitenza, dell’attesa e del dolore, utilizzato anche nei funerali; è possibile usare anche il nero.

Il 2 novembre, si celebra il giorno dei morti, la festività che la Chiesa cattolica dedica alla commemorazione dei defunti. Il giorno non è considerato festivo, ma è senza dubbio molto sentito dalla popolazione italiana, che viaggia spesso verso i propri luoghi di origine per portare fiori e lumini a parenti e amici scomparsi. Non è per noi un giorno di lutto, bensì una giornata felice: i cimiteri si riempiono di fiori, soprattutto crisantemi, e le tavole e le credenze di ogni casa si riempiono di cesti di frutta, dolci, cioccolato e caramelle, un modo felice, soprattutto per i più piccoli, di ricordare i propri cari.

Secondo le norme che regolano il Calendario Liturgico Ambrosiano, le messe vigiliari vespertine sono della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, con Credo (colore morello, non nero). Di conseguenza, l’apertura del giorno domenicale avverrà con la proclamazione del Vangelo della risurrezione (Mc 16, 9-16, della II Domenica dopo Dedicazione) in forma semplice.

Tuttavia, dove lo si ritenga opportuno pastoralmente, è data facoltà di celebrare con il formulario della II Domenica dopo la Dedicazione.

UP PREMANA E PAGNONA



Lunedì 31 ottobre

A Premana è sospesa la S. Messa del mattino. Alle 17.30 recita del S. Rosario. S. Messa Vigiliare alle 18.

A Pagnona S. Messa Vigiliare alle 17.

Martedì 1 novembre – Tutti i Santi

A Premana S. Messa alle 8; S. Messa solenne alle 11; S. Messa alle 18. Alle 14.30 vespero in Chiesa parrocchiale, al termine della liturgia vespertina seguirà la processione al Cimitero di Premana.

A Pagnona S. Messa alle 10. Alle 14.30 vespero in Chiesa parrocchiale, al termine della liturgia vespertina seguirà la processione al Cimitero di Pagnona.

Mercoledì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti

A Premana S. Messa alle 8 in chiesa Parrocchiale (secondo le intenzioni del Papa); S. Messa alle 10 in cimitero (per tutti i defunti); S. Messa solenne alle 20 in chiesa Parrocchiale (per i sacerdoti e le religiose defunte).

A Pagnona S. Messa alle 15 in cimitero (per tutti i defunti).

Per aggiornamenti eventuali http://parrocchiapremanapagnona.wordpress.com/

UP CASARGO, MARGNO CON CRANDOLA, INDOVERO CON NARRO

Lunedì 31 ottobre – Vigiliari

18.15 Margno

20.15 Casargo

21 Casargo – Adorazione Eucaristica

Martedì 1 novembre – Giorno dei Santi

8 – 8.45 S. Messa a San Martino

8.45 S. Messa a Crandola

10 e 18 S. Messa a Casargo

11 S. Messa a Margno

17 S. Messa a Vegno

14 Vespri e processione al cimitero San Martino

15 Vespri e processione al cimitero Casargo

15.30 Vespri e processione al cimitero Margno

Mercoledì 2 novembre – Ricordo dei defunti

9 S. Messa cimitero Indovero con Narro

10 S. Messa cimitero Margno

15 S. Messa cimitero Casargo

20:15 S. Messa Casargo e Margno

C.P. MADONNA DELLA NEVE

Lunedì 31 ottobre – Festa di tutti i Santi

8.30 S. Messa a Introbio – Ricordo don Cesare Luraghi

17 S. Messa a Ponte San Pietro

17.30 S. Messa a Introbio

18.30 S. Messa a Primaluna

Martedì 1 novembre 2022 – Festa di Tutti i Santi

8 – 11 S. Messa a Introbio

9.30 – 18:30 S. Messa a Primaluna

10 S. Messa a Cortenova e Taceno

11.15 S. Messa a Parlasco

14.30 vespero e processione al cimitero a Cortabbio e Cortenova

15 vespero e processione al cimitero a Introbio

15.30 vespero e processione al cimitero a Taceno

20 recita del rosario a Primaluna

Mercoledì 2 novembre 2022 – Commemorazione dei defunti

(le Messe sono ai cimiteri)

9.30 S. Messa a Bindo

10 S. Messa a Parlasco

10.30 S. Messa a Introbio

10.30 S. Messa a Primaluna

14.30 S. Messa a Cortenova

15 S. Messa a Taceno

15.30 S. Messa a Cortabbio

Sito internet –> https://comunitapastoralemadonnadellaneve.wordpress.com/

CP MARIA REGINA DEI MONTI

Lunedì 31 ottobre

17.15 S. Messa a Cassina

18 S. Messa a Barzio e Pasturo

18.30 S. Messa a Cremeno

19.30 S. Messa a Moggio

20 S. Messa a Maggio

Martedì 1 novembre – Tutti i Santi

BARZIO

7.00 – 10.30 – 18.00 S. Messa in parrocchia

8 S. Messa al Carmelo

19.15 S. Messa a Concenedo e processione al cimitero

CREMENO

11.30 S. Messa in parrocchia

17.30 Noccoli

MOGGIO

11.30 S. Messa alla Culmine

9.30 – 18.30 S. Messa in parrocchia

MAGGIO

10 – 18

PASTURO

8.30 S. Messa a Baiedo

10 – 18 S. Messa in parrocchia

Mercoledì 2 novembre – Commemorazione dei defunti



CASSINA

8:30

BARZIO

8 S. Messa a Concenedo

10 S. Messa al cimitero

20 S. Messa in parrocchia

CREMENO

10 S. Messa al cimitero

20:30 S. Messa in parrocchia

MOGGIO

10 – 20 S. Messa in parrocchia

15 S. Messa al cimiero

MAGGIO

10 – 20 S. Messa in parrocchia

PASTURO

10 – 20:30 S. Messa in parrocchia

Per eventuali aggiornamenti http://www.mariareginadeimonti.it/