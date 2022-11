CFP, CHI SUCCEDE A GALBIATI ALLA GUIDA? CANDIDATURE, TERMINI PROROGATI

Data pubblicazione 2 Novembre 2022

LECCO – La Provincia di Lecco ha attivato la procedura per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia provinciale per le attività formative-Apaf , organismo che controlla il CFPA di Casargo. Sotto: il Cda uscente, formato da Galbiati, Ongaro e Zerbin.



Dopo che il presidente in carica Marco Galbiati ha “sbattuto la porta” abbandonando la carica per gli attacchi politici ricevuti dalla minoranza in consiglio provinciale, era stata fissata la presentazione delle candidature, con termine inizialmente previsto per le 12 di oggi, mercoledì 2 novembre. Ma una decisione di Villa Locatelli ha prorogato quella scadenza a lunedì 14 novembre, sempre alle 12:00.

Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per tutta la durata del mandato del presidente della Provincia e sono rinnovabili.

RedPol

