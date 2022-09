CFPA: GALBIATI SE NE VA. SFIANCATO DA “ATTACCHI ALLA SCUOLA E INTERFERENZE POLITICHE”

Data pubblicazione 28 Settembre 2022

CASARGO – Marco Galbiati non sarà più il presidente del Cfpa di Casargo. Come comunicato ufficialmente, Galbiati ha consegnato le dimissioni ai membri del Cda di Apaf, pur confermando l’ordinaria operatività fino alla nomina del nuovo presidente. “Non si tratta di un fulmine a cielo sereno, ma ha comunque lasciato di stucco” spiegano dall’istituto.

“É una decisione dolorosa che arriva dopo un periodo di continui attacchi alla scuola che ritengo siano solo dannosi e distruttivi. Ho sempre creduto fortemente in questo progetto e in tutti questi anni abbiamo contribuito a rendere Casargo l’eccellenza che oggi è a livello nazionale ed internazionale – ha affermato Marco Galbiati -. Mi spiace constatare che oggi si continui ad attaccare la scuola per interessi politici anziché consentire al CDA di lavorare in maniera costruttiva e propositiva. Sono tanti i progetti che siamo riusciti a concretizzare in questi anni ma da “uomo del fare” non posso più accettare continue interferenze che non sono utili al raggiungimento dell’obiettivo del C.F.P.A.: continuare ad essere una struttura d’eccellenza”.

“Abbiamo dovuto affrontare due anni di pandemia, con tutte le restrizioni del caso, e siamo stati l’unica scuola in Italia a reagire positivamente al problema proponendo “la bolla didattica”. A questo aggiungo tutti i progetti extra scolastici, le partecipazioni a concorsi nazionali ed internazionali, il plauso comune da chef prestigiosi e dall’intero settore alberghiero. Data la mia concretezza, sono sempre stato orientato all’agire, sia in ambienti positivi che in contesti difficili come quelli degli ultimi anni: ritengo che sia l’unico modo per operare un vero e significativo cambiamento che metta al centro l’interesse degli studenti. Negli ultimi due anni è cambiato radicalmente il mondo della scuola e del lavoro e come scuola abbiamo sempre operato per essere un punto di riferimento e di orientamento per tutti i nostri studenti. Un plauso e un ringraziamento a tutta la squadra che mi ha accompagnato in questi anni: il Direttore Marco Cimino, tutti gli insegnanti e il personale scolastico che hanno sempre lavorato in collaborazione con il CDA.”

“In ultimo, il consiglio che mi permetto di condividere è quello di pensare esclusivamente ai giovani, al percorso di crescita e alle competenze professionalizzati che al CFPA di Casargo hanno l’opportunità di apprendere. Se si vogliono dei ragazzi preparati e competenti è doveroso investire nel sistema scuola, senza se e senza ma” conclude Galbiati.