PALESTRA DI BARZIO. PER LA STELLA ALPINA “È UNA SCOMMESSA MA IL NOSTRO TERRITORIO NE HA BISOGNO”

Data pubblicazione 5 Novembre 2022

BARZIO – Con la presa in gestione della palestra dei Noccoli la Asd Stella Alpina scommette sul rilancio della struttura e confida nel sostegno della comunità per proporre ai giovani lo sport come opportunità di sfogo e crescita.

Ne parla in poche righe il presidente Giancarlo Camozzini che con la sua squadra nell’ultimo anno, superata la fase più acuta della emergenza sanitaria, ha ridato slancio alla società sportiva.

“Siamo felici di aver sottoscritto la convenzione con il Comune di Barzio per la gestione dei prossimi quattro anni della palestra – interviene Camozzini -, ringraziamo l’amministrazione Comune e ringraziamo l’Asc Ballabio ’89, precedente gestore, con cui siamo in fase di accordo per l’uso della struttura per le loro attività che già si svolgevano gli anni scorsi. L’Asd Stella Alpina è attiva sul territorio e pensiamo che la palestra in località Noccoli possa diventare, insieme al campo sportivo dell’oratorio di Cremeno, il punto focale della nostra attività”.

“La gestione della Palestra in un momento come questo, caratterizzato da oscillazioni incontrollate del costo dell’energia, è una vera scommessa. La nostra convinzione – prosegue il presidente – è però che la Valsassina, ed in particolar modo il territorio della Comunità Pastorale Maria Regina dei Monti, possa trarre beneficio dopo il periodo pandemico dall’apertura della struttura e dall’offerta sportiva che possiamo proporre. Siamo altrettanto convinti che le Istituzioni territoriali ci aiuteranno ed a tal proposito volevamo ringraziare chi già ha erogato un contributo all’Associazione proprio per sostenere il nostro progetto”.

Progetto che sarà rivolto principalmente ai giovani, con le discipline già esercitate (calcio, pallavolo e attività sportiva di avvicinamento allo sport per i più giovani), ma non solo.

“Nelle prossime settimane potremo essere più precisi – conclude Camozini -. Chi volesse collaborare con l’Asd Stella Alpina o avesse necessità di avere informazioni per l’utilizzo della palestra può contattarci al nostro indirizzo mail asdstellalpina2013@gmail.com“.

C.C.