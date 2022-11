CORTENOVA: ALTRI NOVE DEFIBRILLATORI PER CARDIOPROTEGGERE IL CENTRO VALLE. UNA MAPPA DA CONOSCERE

Data pubblicazione 7 Novembre 2022

CORTENOVA – Inaugurati con una taragnata i nove defibrillatori che il Comune di Cortenova, insieme all’Associazione Salva un Cuore APS, installerà a breve nel paese del centro valle, portando così a undici il numero dei presidi a disposizione per le emergenze cardiache.

Oltre ai Dae del campo sportivo e di via Provinciale n.20, già presenti, i nuovi apparecchi in grado di intervenire in caso di arresto cardiaco verranno installati alla scuola materna (all’interno), alla palestra della scuola elementare, in piazza del Municipio, all’esterno del centro polifunzionale di Bindo, alla banca, al centro di Prato San Pietro, in via Roma, in via Provinciale zona Grattarola e uno sarà in dotazione a bordo dell’auto della Polizia Locale.

Oltre agli sponsor e ai volontari della Aps impegnatasi nell’acquisto dei Dae, per festeggiare l’arrivo dei presidi medici era presente anche il Soccorso Centro Valsassina che, tramite i propri istruttori, ha dato dimostrazione di come affrontare un arresto cardiaco e la disostruzione pediatriche delle vie aeree.