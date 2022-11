CENTRO SPORTIVO DI MAGGIO. LA MINORANZA PASSA I GESTORI AI RAGGI X

Data pubblicazione 9 Novembre 2022

CREMENO – Sospetti di irregolarità nell’affidamento e nella gestione del centro sportivo in località Pian del Sole, a Maggio di Cremeno. È quanto emergerebbe dalla interrogazione che il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale ha indirizzato al sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi.

La Voce solleva infatti una serie di dubbi e incoerenze in merito alla concessione di gestione alla società Il Campetto Srls e chiede all’amministrazione di risponderne in assemblea così da chiarire e dissolvere ogni diffidenza o, al contrario assumersi le proprie responsabilità.

Il documento, agli atti con data 8 novembre, si sviluppa su quattro pagine e in sintesi si chiedono lumi in merito alla garanzia fidejussoria di mille euro in vece dei 5mila previsti dal Capitolato; ci si interroga se la società concessionaria sia autorizzata alla somministrazione di cibi e bevande; si chiedono spiegazioni sui compiti di manutenzione e riqualifica spettanti al gestore, loro tempistiche e modalità, individuando nei carteggi una “grave lacuna dell’offerta tecnica presentata in sede di gara”.

Inoltre si chiede motivazione del preventivo di 265mila euro “senza chiamare il concessionario ad una congrua partecipazione alla spesa così come stabilito dal contratto”; ancora, si chiede il perché dell’assenza di un rendiconto annuale di opere e interventi che spetterebbero al concessionario; quali verifiche e controlli sullo svolgimento delle migliorie siano stati messi in atto; e infine se sia stato accertato il regolare versamento del canone annuo e del rimborso delle bollette anticipate dal Comune.

Interrogazione destinata ad animare l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

RedCre