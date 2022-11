CFP, OGGI I CANDIDATI PER IL CDA. INTANTO GALBATI RIASSUME “I VERI NUMERI” DELLA SCUOLA ALBERGHIERA

Data pubblicazione 14 Novembre 2022

LECCO – Alle 12:00 di oggi, lunedì 14 novembre, scadono i termini per la presentazione delle candidature al consiglio di amministrazione di Apaf – l’agenzia della provincia di Lecco che controlla il Cfpa di Casargo. Una volta vagliati i nominativi giunti a Villa Locatelli, i vertici dell’ente indicheranno i tre membri del Cda che con ogni probabilità saranno Francesco Maria Silverij (al vertice di Apaf per due mandati fino al 2015), destinato a tornare presidente 7 anni dopo l’ultima volta, dal prescelto dell’opposizione di centro sinistra Augusto Giuseppe Amanti e da un terzo elemento – quasi certamente una donna – selezionata dalla maggioranza. Intanto il presidente dimissionario Marco Galbiati (ancora su carta intestata dell’agenzia) fa una serie di precisazioni dopo il suo repentino addio motivato dagli attacchi politici ricevuti dall’opposizione in Provincia:

“Spesso si è usato il tema del calo delle iscrizioni per attaccare la reputazione del CFPA, per questo deve essere evidente a tutti che, con le nuove normative Covid adottate dalla scuola, abbiamo dovuto ridurre i posti disponibili di 60 unità. Questo è un dato di cui non si può non tenere conto dal momento che il CFPA Casargo è una scuola convittuale e che del convitto fa il suo punto di forza” commenta Galbiati rispondendo a quelle critiche riguardanti il calo degli iscritti e prosegue focalizzandosi invece sui numeri positivi del CFPA. “Grazie al corso IFTS Chef Galbia si sono diplomati 33 alunni in 2 anni. Parallelamente, abbiamo formato a partire da maggio 2021 42 studenti grazie all’esperienza di Didaktico, il ristorante didattico del CFPA con sede a Lecco. Inoltre, gli iscritti al corso di Pasticceria sono aumentati da 10 (a.s. 2019/2020) a 18 studenti (a.s. 2022/2023)”.



“Sono state davvero numerose le iniziative e le progettualità che hanno visto protagonisti i nostri studenti. Ricordiamo Chef In Tour, le due edizioni della Gara Internazionale, la collaborazione con Lariofiere , il progetto di pasticceria con Arte Sapori, la partecipazione al contest internazionale di ARC Academy in Francia, l’iniziativa della “bolla didattica” a dicembre 2021 ripresa dalle maggiori testate televisive nazionali come la RAI e SKYTG24. Tutte queste progettualità hanno messo in evidenza la competenza e la preparazione dei nostri studenti chiamati a interfacciarsi con altre realtà, a livello nazionale ed internazionale, e ad affrontare le richieste del mondo del lavoro odierno” spiega Galbiati. spiega Galbiati.

Galbiati ha sostenuto l’importanza del fare esperienza sul campo. “In questi 4 anni sono stati oltre 60 le iniziative che hanno visto al lavoro gli studenti del CFPA in catering presso prestigiose location, i realizzati ad hoc per diverse associazioni territoriali e non, matrimoni ed eventi oltre che i numerosi campus estivi ospitati al CFPA”. La pandemia ha anche temporaneamente sospeso gli scambi formativi che però, dopo il via libera, sono subito ripresi a pieno regime. A tal proposito Galbiati dichiara: ”La rete di contatti costruita negli anni si è dimostrata molto solida. Sono state 10 le esperienze internazionali svolte in due anni formativi (Covid 2020 e 2021) tra cui ricordo Lettonia, Danimarca, Polonia, Francia e i due contest internazionali svolti al CFPA nel 2019 e 2022”.

Il sostegno al CFPA, infine, non sarebbe mai mancato soprattutto dalle aziende e dalle realtà del territorio: “Siamo passati da 22 unità nell’a.s. 2017/2018 a 60 sostenitori nell’a.s. 2021/2022. Questo è un segnale tangibile della crescente reputazione della scuola che nel corso di questi 4 anni ha investito con iniziative di pregio nazionale ed internazionale. Avere il sostegno di prestigiosi partner del settore è per la scuola motivo di grande soddisfazione” aggiunge Galbiati.

LEGGI ANCHE: