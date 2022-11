VALENTINA SELVA NON SI FERMA PIÙ: MIGLIOR LAUREATA 2021 ALLA CATTOLICA

Data pubblicazione 15 Novembre 2022

MILANO – La nostra lettrice Donatella Fazzini, da valsassinese trapiantata a Milano da ormai tanti anni, ci segnala una notizia che senz’altro farà piacere a tutta la Valsassina.

Ieri sera, lunedì 14 novembre, all’Università Cattolica di Milano con la quale Donatella collabora, è stata premiata la giovane Valentina Selva di Primaluna come miglior laureata per l’anno accademico 2021 della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.