ESCURSIONISTA 35ENNE MUORE AL PIZZO ALTO. RECUPERATO NELLA NOTTE

Data pubblicazione 21 Novembre 2022

PREMANA – Un escursionista di 35 anni ha perso la vita ieri sera sul Pizzo Alto. Il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, ha ricevuto l’attivazione intorno alle 19:30.

L’uomo era in compagnia di una ragazza e si erano diretti durante la giornata verso la cima per un’escursione. A un certo punto la ragazza era stanca e quindi ha deciso di fermarsi ad aspettarlo, mentre lui invece ha preferito arrivare fino in cima. La donna è poi scesa verso valle, dove avevano parcheggiato l’auto. Dopo un po’ però si è allarmata e ha chiesto aiuto.

Sono partite subito le squadre territoriali del Soccorso alpino, una quindicina i tecnici impegnati. I soccorritori sono arrivati in quota e hanno trovato gli occhiali dell’uomo; nel frattempo è arrivato l’elicottero di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, per effettuare un sorvolo con i visori notturni, che hanno permesso di individuare l’uomo, precipitato.

Si trovava riverso a terra un centinaio di metri sotto la cima; il medico ha constatato il decesso. Sono quindi cominciate le operazioni di recupero; si è trattato di un intervento complesso, lungo un sentiero con neve e ghiaccio.

?

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato intorno a mezzanotte; le squadre sono rientrate all’alba.

RedCro