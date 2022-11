BARZIO/ASSEGNATO IL CHIOSCO ‘STRATEGICO’ ALLA FERMATA DEL BUS NAVETTA

Data pubblicazione 23 Novembre 2022

BARZIO – Il Comune di Barzio ha assegnato l’area pubblica strategica per posizionarvi un chiosco a servizio degli sciatori.

Con lo strumento dell’affidamento diretto, Palazzo Manzoni ha trovato il gestore per il piccolo bar da posizionarsi all’incrocio tra la Strada Provinciale e l’accesso ai parcheggi del Palazzetto dello Sport in località Conca Rossa dove si prevede che gli sciatori lascino le auto per poi imbarcarsi sui bus navetta diretti alla funivia dei Piani di Bobbio.

Una sola la manifestazione di interesse depositata in Comune. Come da Avviso Esplorativo, sarà compito del gestore porvi un chiosco, in legno e di superfice non superiore a 10 mq. L’imprenditore dovrà corrispondere al Comune un canone pari a 500 euro annui, garantire un minimo di 40 giorni di apertura all’anno in coincidenza con il servizio bus-navetta per la funivia, e occuparsi dell’apertura e chiusura dei bagni pubblici oltre che della loro pulizia.

RedBar