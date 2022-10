BARZIO, UN CHIOSCO SULLA PROVINCIALE PER GLI SCIATORI IN ATTESA DELLA NAVETTA. CERCASI GESTORE

Data pubblicazione 30 Ottobre 2022

BARZIO – Il prossimo inverno un chioschetto riscalderà e servirà colazioni e après-ski agli sciatori che prenderanno il bus navetta ai parcheggi dei Noccoli .

La giunta comunale ha infatti individuato l’area tra il palazzetto dello sport e la Strada Provinciale 64 (corrispondente alle foto in pagina) quale “strategica per il posizionamento di un chiosco principalmente a servizio degli sciatori durante l’attesa dei bus navetta verso la funivia per i Piani di Bobbio”. La struttura sarà in legno, per una superficie di 10 metri quadri, 30 mq invece la superficie di pertinenza.

La giunta Arrigoni Battaia, dopo aver dato mandato per la manifestazione di interesse, ora cerca un imprenditore interessato e detta le condizioni: la concessione sarà di cinque anni per un canone annuo pari a 500 euro, sarà il concessionario a fornire e installare il chiosco, e spetterà sempre al concessionario la manutenzione dell’area limitrofa. Inoltre dovrà farsi carico dell’apertura e chiusura dei bagni pubblici posti in località Noccoli, compresa la pulizia e manutenzione ordinaria negli orari di apertura del chiosco.

L’accordo ovviamente prevede che venga garantito il servizio nei periodi di attivazione del bus navetta tra i parcheggi e la partenza della funivia per i Piani di Bobbio.

I soggetti interessati ad essere invitati alla trattativa possono presentare la propria candidatura in Comune entro le 12 di lunedì 7 novembre.

RedEco